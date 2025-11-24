Появились подробности загадочного исчезновения россиянки в Турции

Загадочно пропавшая жительница Москвы за месяц до исчезновения планировала поездку в Стамбул. Родственники предполагают, что ее могли обмануть злоумышленники, уговорив отправиться в Турцию, сообщает Shot.

© franz12/iStock.com

Ранее Telegram-канал сообщил, что в Турции пропали жительница Москвы и ее маленький сын. Их исчезновение уже больше месяца остается загадкой для родных. Женщина сообщила семье, что отправляется на корпоратив, но вместо этого улетела в Стамбул.

Как стало известно, Дарья Лучкина приобрела билеты в Стамбул для себя и сына еще в середине сентября, не сообщив об этом никому, включая ребенка. Этот факт стал известен полиции. Загранпаспорт сына она оформила совсем недавно. Примечательно, что девушка оставила дома почти все свои вещи (взяла только маленький рюкзак сына), но забрала все документы, удостоверяющие личность, как свои, так и сына. Из-за этого родственники не могут обратиться за помощью в консульство. У нее дома остался даже планшет, который она купила сыну на день рождения, который должен был состояться через пять дней после их отъезда: они улетели 17 октября, а день рождения Максима — 23 октября.

Как сообщается, Дарья жила строго по расписанию: работа, дом и уроки с сыном занимали все ее время. В выходные она иногда ездила к сестре на дачу. Десять лет назад, когда ее сыну было два месяца, она развелась с мужем. Общение с отцом ребенка сводилось к редким телефонным разговорам.

По словам близких, Дарью, возможно, ввели в заблуждение злоумышленники и тайно перевезли в Стамбул. В аэропорту ее ожидал незнакомец на легковом автомобиле