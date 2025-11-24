ФСБ показала видео с предотвращением диверсии на железной дороге Алтая

ФСБ опубликовала видеозапись с ликвидацией диверсантов на железной дороге в Алтайском крае.

Как уточнили в Следственном комитете, у преступников обнаружили незаконно приобретенное огнестрельное оружие.

В ЦОС ФСБ уточнили, что подготовку теракта организовали участники запрещенной в России террористической группы под координацией украинских спецслужб.

По данным ФСБ, 22 ноября на перегоне между станциями Алтайская и Бийск сотрудники службы выявили двух местных жителей, пытавшихся установить так называемое сбрасывающее устройство на участке с интенсивным движением грузовых и пассажирских составов. При задержании мужчины начали стрелять, после чего были нейтрализованы ответным огнем.

Сотрудники ФСБ установили, что диверсантов завербовали через представители террористической структуры, обещавшие вознаграждение за выполнение задания. Задержанные заранее выбирали место подрыва и проводили его разведку.

Следственное отделение УФСБ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело о диверсии. Кроме того, региональное СУ СК РФ инициировало уголовные дела по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).