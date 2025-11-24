В Омске суд вынес приговор матери, вместе с сожителем истязавшей ребенка

Ленинский районный суд города Омска вынес приговор матери, обвиняемой в истязании восьмилетнего сына с особенностями здоровья.

Как уже сообщала "РГ", ранее многодетная омичка отбывала в колонии срок за кражу, а ее четверо сыновей воспитывались в детском доме. После освобождения она забрала мальчиков и стала жить вместе с ними и своим сожителем. Впрочем, вскоре тревогу забили помогающие семье волонтеры. Выяснилось, что один из мальчиков постоянно приходил на занятия в синяках. На истошные детские крики из квартиры начали жаловаться и соседи.

Во время профилактического визита представители органов опеки и ПДН обнаружили, что мать и ее сожитель злоупотребляют алкоголем, а в шкафу прячется посторонний мужчина в нижнем белье. В квартире было очень грязно и не было еды.

Дети были изъяты из семьи и помещены в социально-реабилитационный центр. Братья рассказали, что мама и отчим применяли к ним ненадлежащие меры воспитания. Больше всего доставалось восьмилетнему ребенку. Благодаря вмешательству прокуратуры правоохранительные органы возбудили уголовное дело об истязаниях.

Как было установлено в суде, мать не желала заниматься надлежащим воспитанием и развитием своих сыновей. Особенно раздражал ее один из мальчиков.

"За отказ кушать тушеную капусту она не менее 20 раз ударила ребенка, - рассказали в прокуратуре Омской области. - Также мать заставляла его ухаживать за младшим братом, являющимся инвалидом, наказывая при этом за любую провинность".

Неоднократно мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, избивала сына ремнем и кулаками.

В процессе расследования сожителя многодетной матери заподозрили в насильственных действиях сексуального характера по отношению к пострадавшему мальчику. Мужчина пользовался беспомощным состоянием ребенка-инвалида. В настоящее время он задержан и по решению суда находится в СИЗО. Ведется расследование.

"В марте 2025 года мать четверых детей была ограничена в родительских правах", - пояснили в СУ СКР по Омской области.

В настоящее время мальчики приходят в себя и воспитываются в приемной семье.

Подсудимая не признала вину в совершении преступления и просила ее оправдать.

Ленинский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

"По иску прокуратуры в пользу пострадавшего ребенка взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда", - пояснила "РГ" старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

После оглашения приговора омичка была взята под стражу в зале суда.