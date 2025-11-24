Пассажиров на пять часов закрыли в самолете в российском аэропорту без еды и воды

Пассажиров на пять часов закрыли в самолете в московском аэропорту Шереметьево без еды и воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что борт должен был вылетать в египетскую Хургаду. По словам туристов, сначала рейс, запланированный на 03:05, перенесли на четыре часа — на 07:05. Однако и в это время самолет не взлетел.

«И вот уже 07:58. Мы все еще сидим в самолете. Тут много маленьких детей. (…) Ужасный запах выхлопа, у людей приступ кашля. Нас тут никто не кормит», — пожаловались путешественники.

Ранее стало известно, что российских туристов вынудили спать в аэропорту Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах без еды и воды в ожидании рейса до Москвы. Инцидент произошел с пассажирами авиакомпании Air Arabia.