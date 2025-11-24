Мужчина и женщина погибли при пожаре в Тверской области
Тверские следователи устанавливают обстоятельства гибели двоих человек в результате пожара в частном доме.
Ранним утром 24 ноября произошло возгорание частного жилого дома в деревне Костьково Калининского округа. Возгорание ликвидировали сотрудники пожарно-спасательных частей № 5 и № 72.
Как сообщает ГУ МЧС России по Тверской области, в ходе тушения спасатели обнаружили двоих погибших - мужчину и женщину.
Установить причину пожара должны дознаватели МЧС. Они взаимодействуют с сотрудниками регионального управления Следственного комитета, которые начали свою проверку.
Следователь выехал на место для проведения осмотра.
В ведомстве сообщили, что для определения причин смерти, а также очага и причин возгорания в ближайшее время будут назначены соответствующие экспертные исследования.