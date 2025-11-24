В московском ТЦ подросток напал с ножом на охранника и ранил полицейских

Подросток задержан за нападение на охранника ТЦ и полицейских на юге Москвы. Как стало известно «МК», инцидент произошел в воскресенье вечером на Ореховом бульваре.

Сначала в торговом центре юноша напал на охранника, затем при задержании нанес резаные раны рук двоим полицейским. По информации руководителя пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, подозреваемый в совершении указанных преступлений задержан.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Пострадавший охранник госпитализирован.