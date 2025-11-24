Бешеная лиса едва не растерзала девушку в Омской области

В Омской области произошел инцидент с бешеной лисой. Как сообщает Mash, утром в городе Калачинске животное напало на молодую девушку, когда она шла по улице.

По данным очевидцев, девушка громко звала на помощь, и на крики выбежал сосед с палкой. Мужчина ударил лису по морде, после чего животное убежало.

Пострадавшую доставили в больницу с серьезными ранами ног и рук, передает Telegram-канал.

До этого медведь напал на жительницу японской префектуры Акита, которая отправилась в горы собирать грибы. Останки 79-летней женщины обнаружили утром 3 ноября.

Недавно в Японии также погиб известный рефери по реслингу Кацуми Сасазаки: его растерзал медведь.