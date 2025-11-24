В МВД России сообщили р задержании группы, которая занималась мошенничеством при оформлении выплат военнослужащим и их родственникам. Операцию провели сотрудники полиции, Росгвардии и регионального управления ФСБ в Челябинской и Свердловской областях.

По данным следствия, злоумышленники строили преступную схему вокруг людей, ведущих асоциальный образ жизни. Их подыскивали, обеспечивали временным жильём и убеждали подписывать контракты с Минобороны. После заключения контракта фигуранты оформляли доверенности на распоряжение счетами или выпускали дополнительные банковские карты, фактически получая доступ к выплатам военнослужащих.

Отдельной частью схемы стали фиктивные браки. Женщины из группы вступали в них с потерпевшими, чтобы впоследствии получать компенсации, положенные в случае ранения или гибели военнослужащих. Следствие полагает, что преступники рассчитывали присваивать единовременные выплаты, включая те, что предназначены семьям погибших.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Под стражу заключены семь фигурантов.

Во время обысков изъяли три автомобиля, около 60-ти мобильных телефонов, банковские карты, сим-карты и другие материалы, подтверждающие деятельность группы.