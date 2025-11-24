У москвича конфисковали BMW X5 за езду в пьяном виде

У москвича, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, суд конфисковал иномарку за 1,5 млн руб. и водительское удостоверение, а также приговорил к штрафу в размере 200 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

© BMW

«43-летний москвич, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования с лишением права управления транспортными средствами на срок один год восемь месяцев, сел за руль в состоянии опьянения. Управляя принадлежащим ему автомобилем BMW X5 4.8I, на ул. Миклухо-Маклая он был остановлен правоохранителями. На этот раз законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования он выполнил. Результат – находится в состоянии алкогольного опьянения, наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе – 1,175 мг/л», – говорится в сообщении.

Мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»), ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Также суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, конфисковал автомобиль, находящийся в собственности осужденного, в доход государства.