Террористы взорвали штаб-квартиру полиции в пакистанском Пешаваре, погибли трое

Три террориста-смертника атаковали штаб-квартиру полиции в городе Пешавар в Пакистане. Об этом сообщило агентство Reuters.

© Российская Газета

Погибли три сотрудника полиции, еще как минимум пять получили ранения.

Утверждается, что нападавшие открыли огонь и с боем прорвались в здание, после чего привели в действие взрывные устройства. На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за атаку.

Ранее в этом месяце в столице Пакистана Исламабаде у здания суда взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли 12 человек и до 27 получили ранения. В нападении также был задействован террорист-смертник.