Россиянка с сыном пропали в Стамбуле

В Стамбуле уже несколько дней ведутся поиски россиянки и её 10-летнего сына. Женщина организовала поездку в Турцию спонтанно, что объяснили её увлечённостью популярными турецкими сериалами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

32-летняя Дарья была не замужем и вела размеренную жизнь: воспитывала сына, работала бухгалтером, жила с родителями. Мальчик посещал школу, в семье царила гармония. Однако в последнее время характер Дарьи изменился — она стала более отстранённой и посвящала практически всё свободное время просмотру сериалов с участием Серкана Болата.

Обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы. Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что Дарья вместе с ребёнком добрались до стамбульского аэропорта — на этом их следы оборвались.