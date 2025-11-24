Названы повреждения в Воронежской области из-за атаки БПЛА

Четыре частных дома и автомобиль повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

"В одном из районов на севере региона обломками повреждены четыре частных дома (в основном пострадало остекление и фасад). Также незначительно поврежден один автомобиль", - написал он.

Как сообщил губернатор, минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. "Пострадавших нет", - отметил глава региона.