Мужчина в Котельниках смертельно ранил ножом соседского пса

Задержан мужчина, нанесший смертельное ножевое ранение собаке в Котельниках. Об этом сообщается на портале «МВД Медиа».

«Участковым уполномоченным Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» Московской области задержан 41-летний местный житель, подозреваемый в жестоком обращении с животным. Установлено, что на ул. Малая Колхозная во время прогулки питомец злоумышленника сцепился с соседской собакой. Сначала мужчина попытался разнять их, ударив чужое животное ногой. Но дворняга не отставала. Тогда злоумышленник достал нож и пырнул пса в шею, в результате чего тот скончался», – говорится в сообщении.

В отношении мужчины дознавателем МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.