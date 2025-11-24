Новая схема мошенников появилась перед Новым годом

В преддверии Нового года мошенники начали создавать фейковые интернет-магазины, в которых якобы можно приобрести красную икру и морепродукты. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

По его словам, с приближением новогодних праздников участились случаи мошеннических схем с продажей различных морских деликатесов.

Из-за популярности интернет-торговли мошенникам не составляет труда поймать на такую удочку покупателя, который привык совершать покупки через интернет и хочет сэкономить, отметил Антропенко.

Злоумышленники создают фишинговый сайт и соцсети к нему, наполняя их привлекательными картинками, что создает видимость некоего легитимного магазина.

Депутат подчеркнул, что надежнее покупать продукты в проверенных местах - на сайтах известных магазинов и маркетплейсов. А если очень хочется купить что-то в неизвестном магазине, никогда не оставлять оплату и реквизиты банковских карт до получения продукта.

Антропенко также напомнил, что нужно быть осторожными при покупке икры "на вес", так как зачастую не соблюдаются условия хранения и транспортировки такого продукта.