В СЗАО спасли мужчину, упавшего на проезжую часть

24.11.2025. --- Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии патрулировали Северо-Западный округ. На улице Героев Панфиловцев экипаж группы задержания заметил мужчину, который внезапно потерял равновесие и упал на проезжую часть. У него начались судороги. – Росгвардейцы незамедлительно вызвали бригаду медиков и в ожидании врачей оказали доврачебную помощь пострадавшему: ослабили сдавливающую одежду у шеи, следили за дыханием и пульсом и наблюдали за изменением его состояния, – рассказали в пресс-службе ведомства. Прибывшие медики доставили мужчину в одну из городских больниц с предварительным диагнозом – сердечный приступ.