Роспотребнадзор расследует данные об отравлении в Центральном университете
Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование в связи с информацией о пищевом отравлении в московском Центральном университете.
«Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что инцидент случился среди участников it-соревнований в Центральном университете на улице Гашека. Они были госпитализированы с симптомами пищевого отравления.
Ранее столичный главк СК начал проводить проверку после массового отравления в московском Центральном университете.