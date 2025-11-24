Роспотребнадзор расследует данные об отравлении в Центральном университете

Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование в связи с информацией о пищевом отравлении в московском Центральном университете.

«Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что инцидент случился среди участников it-соревнований в Центральном университете на улице Гашека. Они были госпитализированы с симптомами пищевого отравления.

Ранее столичный главк СК начал проводить проверку после массового отравления в московском Центральном университете.