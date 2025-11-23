Херсон сотрясла пятая за день волна взрывов

В Херсоне в пятый раз за день слышны взрывы. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

До этого во многих районах Харькова начались проблемы со светом. На кадрах оттуда город погружен во тьму, в отдельных районах светят только уличные фонари, а электричество «мигает». На этом фоне местные паблики сообщили об остановке метро.

А утром в Одесской области на юге Украины на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры произошли пожары. Их оперативно ликвидировали сотрудники экстренных служб.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.