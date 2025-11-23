Мальчик избил ногой по голове другого подростка

В Костромской области после драки подростков возбуждено уголовное дело, сообщают в пресс-службе СКР по региону.

В сообщении уточняется, что следователь СК возбудил уголовное дело по сообщению о хулиганстве в отношении подростка из поселка Вохма. На кадрах видео, размещенного в интернете, видно, как подозреваемый наносит ногой удары по голове своему сверстнику.

При этом, такие конфликты, уточняют в пресс-службе СК, происходят с применением насилия не первый раз в одном из общеобразовательных учреждений Вохмы. Идет проверка по факту произошедшего.