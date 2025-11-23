Из багажа россиянки украли драгоценности на рейсе Turkish Airlines

Во время перелета рейсом авиакомпании Turkish Airlines у российской пассажирки обокрали багаж. Злоумышленники похитили все ювелирные изделия женщины, летевшей бизнес-классом, видимо, полагая, что завладели золотом.

По словам Ольги, сообщившей об инциденте SHOT, она совершала перелёт из Черногории на Шри-Ланку через Стамбул вместе с дочерью, воспользовавшись услугами бизнес-класса. Перед вылетом девушка предусмотрительно убрала из шкатулки дорогое обручальное кольцо, оцениваемое в 400 тысяч рублей, оставив только бижутерию. Как выяснилось позже, это было верным решением.

По прибытии Ольга обнаружила, что контейнер с украшениями в ее чемодане был взломан. Внутри осталось лишь немногочисленное количество предметов, таких как серьги и кольцо, в то время как остальная бижутерия, включая ожерелья, цепочки и браслеты, пропала. Ольга предполагает, что воры, не распознав подлинную стоимость украшений, приняли их за золото. Общий ущерб составил около 20 тысяч рублей.

В настоящее время пострадавшая россиянка готовит официальную претензию в адрес авиакомпании. Где-то же тем временем, вероятно, огорчены воры, не сумевшие отличить бижутерию от драгоценностей.