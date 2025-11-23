В Москва-реке ищут тело утонувшей во время рыбалки женщины

Из-за неправильного распределения веса в рыбацкой лодке произошла трагедия в подмосковной Коломне 22 ноября. Плавсредство перевернулось, и семейная пара оказалась в ледяной воде — женщину спасти не удалось.

Как стало известно "МК", муж и жена устроили рыболовный день на реке Москве в селе Северское. В это время года у заядлых рыбаков есть привычка ловить хищную рыбу «с русла», то есть на лодках. Они ходят вниз по течению и делают так называемые веерные забросы. Счастливчикам, которые набрались терпения, может попасться и окунь, и лещ, и даже щука.

Семейная пара отправилась на промысел в субботу утром. Очевидцы говорят, что кто-то из супругов сделал резкое движение, почувствовав, что рыба взяла наживку. В итоге баланс лодки нарушился, а люди потеряли равновесие и упали за борт.

Почти мгновенно к ним на помощь двинулись другие рыбаки и смогли вытянуть из воды мужчину. Женщина же пошла на дно. Дело в том, что она окунулась в речку сразу с головой и могла потерять сознание от резкого переохлаждения. Для поисков утонувшей направлена водолазная группа.