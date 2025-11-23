Россиянин попытался провезти через границу 100 тысяч долларов

Житель Читы попытался незаконно перевезти через российско-китайскую границу крупную сумму денежных средств в размере 100 тысяч долларов США.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошёл на пункте пропуска Забайкальск, где мужчина скрывал валюту в предметах личного пользования и бытовой техники. По данным Забайкальского районного суда, деньги были спрятаны в резиновых сапогах, коробке из-под чая и мультиварке, что свидетельствует о преднамеренном характере правонарушения.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации о контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере. Основанием для привлечения к ответственности послужило нарушение таможенного законодательства Евразийского экономического союза, согласно которому перемещение через границу сумм, превышающих установленный лимит, требует обязательного декларирования.

Предусмотренная законом санкция за данное преступление включает штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перевезённых денег либо лишение свободы сроком до четырёх лет. Суд будет учитывать все обстоятельства дела, включая размер неуплаченных таможенных платежей и потенциальный ущерб экономическим интересам Российской Федерации. Расследование продолжается, и в ближайшее время ожидается назначение судебного заседания по данному уголовному делу.