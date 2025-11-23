Предмет, похожий на мину-лепесток, нашли на парковке в Москве

На автостоянке на юге Москвы обнаружен подозрительный предмет, похожий на мину.

Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Нечто похожее на мину-лепесток нашли прохожие на стоянке на бульваре Адмирала Ушакова. Саперы разбираются», — отмечается в публикации.

На фото с места происшествия виден небольшой предмет, лежащий на асфальте. Рядом с ним размещен автомобильный знак аварийной остановки.

