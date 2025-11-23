Окровавленные тела мужчины и женщины обнаружены во дворе российского города

В Челябинске произошло трагическое происшествие, в результате которого погибли мужчина и женщина. Инцидент случился ночью во дворе дома на улице Гранитной.

По предварительным данным следствия, между парой возник конфликт, который перерос в физическое противостояние.

Запись с камер видеонаблюдения помогла восстановить хронологию событий. Мужчина и женщина прибыли к дому на такси, и между ними сразу начался эмоциональный спор. В ходе конфликта появился третий участник — молодой человек, встретивший пару у подъезда. Между ним и мужчиной завязалась драка, которую женщина попыталась остановить.

Согласно информации, полученной от местных жителей, когда женщина вмешалась в потасовку, спутник толкнул ее, после чего она упала на землю в районе палисадника. В этот момент второй молодой человек покинул место происшествия. По предварительной версии следствия, мужчина сначала нанес смертельные ножевые ранения женщине, а затем себе.

Правоохранительные органы рассматривают различные версии произошедшего, включая возможную ревность как мотив преступления. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии и причин, приведших к столь тяжелым последствиям.