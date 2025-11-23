В московском автобусе мужчина с ножом напал на бросившую его жену

В автобусе маршрута М82 напал в пятницу на жену, которая подала на развод, неадекватный уроженец Мордовии. Его вывел из себя совет женщины взяться за ум и найти работу.

© Московский Комсомолец

Как выяснил «МК», с утра мужчина пришел выяснять отношения к жене, продавцу зоомагазина по сфере деятельности, в ее квартиру на Ореховом бульваре. Пара воспитывает 7-летнего сына, также от первого брака у дамы есть 10-летний ребенок.

Гражданин, к слову, относится к категории неблагополучных. Он нигде не работает, много раз оказывался в поле зрения стражей порядка в связи с драками и конфликтами. С начала семейной жизни мужчина поднимал руку и на жену, в конечном счете терпение той не выдержало, и она решила развестись. После очередного избиения супруги, которое произошло месяц назад, он уехал на родину и вернулся в пятницу.

Москвичка предложила вместе съездить сначала в торговый центр, а потом отвезти сына к логопеду, мужчина согласился. На обратном пути из магазина дама упрекнула спутника, что тот не работает, бомжует. Это вывело его из себя. Он начал избиение супруги на остановке, продолжилось все в автобусе.

К ужасу пассажиров, пытавшихся унять драчуна, он вытащил кухонный нож. Водитель, увидев что творится в салоне, решил остановиться и открыл двери, чтобы все вышли. Дебошир тем временем не угомонялся, продолжал бить женщину кулаками и ногами. Когда подъехали полицейские, он кинул в их сторону нож (к счастью, не попал). В итоге неадеквата скрутили. Его привлекут к ответственности за сопротивление правоохранителям.

Москвичку отправили в больницу - сотрясение мозга не подвердилось. Медики обнаружили ушибы головы и отпустили долечиваться домой.