В Молдавии начали  грабить и насиловать пожилых людей

Быть пенсионером в Молдавии стало опасно. Преступник нападают на пожилых людей прямо в их домах. Только за последние дни произошло два громких случаях – в Криулянском и Фалештском районах.

В Криулянском районе двое молодых людей в масках ограбили 75-летнюю пенсионерку прямо у нее дома. Пожилая женщина проснулась ночь. От шума и увидела, что в ее доме шуруют неизвестные. Один их них, увидев, что женщина проснулась, подступил к ней с ножом.

Бандиты требовали сказать, где хранятся сбережения. Испуганная пенсионерка отдала злоумышленникам около 2300 леев (118 евро), после чего те скрылись. Старушка сразу обратилась в полицию и те успели задержать подозреваемых. Ими оказались 17-летний и 19-летний местные жители, уже имеющие за спиной криминальный опыт.

А вот в Фалештском районе преступника еще ищут. Злодей влез ночью в дом к 65-летней женщине и совершил над ней насилие. К правоохранителям потрясенная женщина обратилась только на следующий день. Поэтому задержать преступника по горячим следам не удалось. Но личность его уже установлена. Это местный житель, ранее замеченный в агрессивном поведении. Сейчас его разыскивают.