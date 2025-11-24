Одноклассники отрубили мальчику пальцы в школе

В Португалии мальчик из Бразилии лишился кончиков пальцев во время нападения в школе. Об этом сообщает Ultimo Segundo.

Десятилетний ученик подвергался постоянным издевательствам с сентября. Одноклассники таскали его за волосы, пинали и требовали "научиться правильно говорить по-португальски".

Учительница игнорировала жалобы ребенка и не верила ему. Ситуация закончилась трагедией 10 ноября в школьном туалете.

По данным СМИ, двое мальчиков зажали руку одноклассника дверью. Скорая помощь приехала только через 40 минут. Два пальца пострадавшего спасти не вышло, врачам пришлось ампутировать их.

Семья покинула город Синфайнш после случившегося. Адвокат готовит иск о компенсации. Посол Бразилии выразил обеспокоенность бездействием португальских властей.