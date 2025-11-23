Воробьев рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС

В Шатуре после пожара на ГРЭС вода, канализация и электроснабжение работают штатно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Принимаются все меры для восстановления теплоснабжения.

Ранее Воробьев сообщал: несколько БПЛА упали на территорию Шатурской ГРЭС.

В городе Шатура «вода, канализация и электроснабжение работают штатно», написал губернатор в телеграм-канале. Принимаются все меры для «оперативного восстановления теплоснабжения», добавил он.

В 13 часов на месте, по словам Воробьева, будет проведен штаб с участием всех служб, включая МЧС. На совещании определят дальнейшие шаги по восстановлению инфраструктуры.