Крупный лесной пожар вспыхнул в окрестностях Новороссийска

В Новороссийске произошел крупный лесной пожар, охвативший территорию площадью до одного гектара. По предварительным данным, огонь распространился на участке от 0,5 до 1 гектара лесного массива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные подразделения. По информации ведомства, к тушению возгорания привлечены 35 сотрудников противопожарной службы и 8 единиц специализированной техники. В настоящее время спасатели проводят мероприятия по локализации и ликвидации огня.

Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Оперативные службы работают на месте для предотвращения дальнейшего распространения пламени. Информация о возможных причинах возгорания и точной площади пораженной территории уточняется.

По предварительным данным, угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. МЧС продолжает мониторинг ситуации, сосредоточив усилия на полной ликвидации возгорания в кратчайшие сроки.