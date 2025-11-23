Стюардессу в России осудили за оскорбление военных и фейки

Суд вынес приговор стюардессе одной из российских авиакомпаний, признав ее виновной в оскорблении военнослужащих и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает Telegram-канал "Два майора" со ссылкой на судебные материалы.

В 2024 году она размещала в чате микрорайона сообщения, в которых утверждала, что российские военные совершали насилие над мирными жителями Украины. Также она назвала участника чата, являющегося военнослужащим, фашистом. По данным источника, стюардесса получила доступ к персональным данным бойца и начала угрожать его детям, обещая прийти к нему домой с "соратниками".

Проведенная следственная проверка полностью подтвердила факты правонарушений. После завершения расследования уголовное дело было направлено в суд, который назначил обвиняемой семь лет лишения свободы. Подробности судебного процесса и мотивировочная часть приговора не разглашаются.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в неоднократном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России через социальные сети.