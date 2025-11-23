Пожар произошел в квартире многоэтажки на Нагатинской набережной в Москве

Пожар произошел в квартире на 10 этаже жилой многоэтажке на Нагатинской набережной. Десять человек самостоятельно эвакуировались. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили в пресс-службе столичного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

© Вечерняя Москва

По словам представителей ведомства, к тушению пламени привлечены 25 профильных экспертов и девять единиц специализированной техники. Сейчас огонь уже удалось локализовать на площади 14 квадратных метров.

— Проводятся работы по полной ликвидации. Информации о пострадавших не поступало, — передает официальный Telegram-канал городского управления министерства.

Одноэтажный деревянный дом загорелся 22 ноября на Ленинградском шоссе на севере столицы. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров.