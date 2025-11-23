Раздетая трехлетняя девочка оказалась одна на улице Биробиджана в мороз

Жительница Биробиджана обнаружила на улице трехлетнего ребенка без одежды в 12-градусный мороз. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили в УМВД по Еврейской автономной области.

Прохожая нашла девочку рано утром — та стояла в одной майке на улице без сопровождения взрослых. Женщина сразу же обратилась в службу спасения.

Ребенка срочно доставили в медицинское учреждение. На данный момент жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Матерью ребенка оказалась 22-летняя девушка. Днем ранее она устроила вечеринку, поэтому оставила свою 38-летнюю знакомую присмотреть за дочерью. Ребенок быстро уснул, после чего подруга матери ушла, оставив его одного в квартире. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности», также проверку проводят в отношении матери девочки, уточнили в Telegram-канале ведомства.

18 октября сотрудники правоохранительных органов также задержали женщину, которая оставила младенца в коляске возле помойки в Санкт-Петербурге.