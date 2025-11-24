В центре Баку раздался взрыв

Взрыв прогремел в столице Азербайджана Баку в бизнес-центре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этим утром поступил вызов в связи со взрывом на объекте на улице А.Раджабли в Наримановском районе Баку», — передает агентство сообщение Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи.

Отмечается, что в результате взрыва пострадали семь человек, они были госпитализированы, а место происшествия было оцеплено полицией.

В конце августа в жилом пятиэтажном доме в Баку произошел взрыв. Тогда сообщалось, что пострадавший — хозяин квартиры, где произошел взрыв.