В РФ в 2025 году зарегистрировали 4,4 тысячи террористических преступлений

Число преступлений террористического характера, зарегистрированных в России за девять месяцев 2025 года, составило 4467, что стало новым максимумом за последние годы.

Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на материалы МВД России. Отмечается, что за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 2,6 тыс. таких преступлений, а за девять месяцев 2023 года — 1713.

Ранее сообщалось о жителе Камчатки, которому дали 18 лет за подготовку террористических актов против военнослужащих.