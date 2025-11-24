Фигурант дела бывшей замглавы Минстроя ДНР Мерваезовой признал вину

Иркутский предприниматель Владимир Семенов частично признал вину по делу бывшего заместителя главы министра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в хищении девяти миллиардов рублей у Минобороны РФ. Об этом в понедельник, 24 ноября, стало известно из судебных документов.

— Семенов частично признал свою вину, дважды дал достаточно подробные показания. Обыски, арест имущества и иные неотложные следственные действия в отношении него проведены, поэтому вероятность утраты, уничтожения доказательств по вине моего подзащитного практически равна нулю, — передает данные из документов ТАСС.

Семенову 70 лет, 24 сентября он был задержан в Иркутске и доставлен самолетом в Москву, где ему предъявили обвинение и на следующий день арестовали. Его роль в преступной схеме не раскрывается.

Уголовное дело о хищении средств у Минобороны возбудили еще в июне 2023 года. В середине сентября этого года суд арестовал Юлию Мерваезову. Ее задержали в Пятигорске и этапировали в Москву. Ущерб в рамках уголовного дела в отношении Мерваезовой может достигать пяти миллиардов рублей. Чем известна Мерваезова и главные подробности уголовного дела — в отдельном материале «Вечерней Москвы».