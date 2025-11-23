В Грайвороне при детонации дрона ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница города Грайворона Белгородской области пострадала в результате детонации беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины.

Как сообщили в региональном оперштабе, в момент детонации дрона женщина находилась на парковке. Её доставили в больницу с баротравмой.

«Необходимая помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно о смерти в реанимации пострадавшего при атаке украинского дрона жителя Белгородской области.