В Грайвороне при детонации дрона ВСУ пострадала мирная жительница

В белгородском Грайвороне при детонации дрона ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница города Грайворона Белгородской области пострадала в результате детонации беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины.
Как сообщили в региональном оперштабе, в момент детонации дрона женщина находилась на парковке. Её доставили в больницу с баротравмой.
«Необходимая помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно о смерти в реанимации пострадавшего при атаке украинского дрона жителя Белгородской области.