Стало известно, сколько запросили медики Бали за лечение россиянина

Российский турист умер на Бали от укуса ядовитой змеи, на который не обратил внимания. Его лечение в местном госпитале обошлось семье в 10 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, 32-летний Андрей из Тамбова почувствовал себя плохо 14 октября. Вместе с тем, он спокойно отнесся к этому — предположил, что заболел.

19 ноября он позвонил подруге, но ничего не сказал, а лишь тяжело дышал в трубку. Женщина забила тревогу, обратилась к спасателям.

Мужчина по дороге в больницу перестал узнавать близких, стал задыхаться, а в госпитале впал в кому.

Медики первоначально поставили диагноз «отравление метанолом», предположили, что в тяжелом состоянии пациента виноват паленый алкоголь. Анализы показали, что крови Андрея нет следов спирта и наркотиков.

Позже врачи решили, что к таким последствиям привел укус змеи — на руке пострадавшего нашлись следы от укуса.

Андрей пролежал в госпитале месяц, находился на ИВЛ. Через месяц, несмотря на все старания врачей, он скончался.

Клиника выставила счет брату россиянина в размере 10 млн — один день пребывания в реанимации больницы стоит от 250 до 300 тыс. рублей.

Пока неизвестно, сможет ли семья погибшего оплатить счет и будет ли осуществлена транспортировка тела в Россию, заметили журналисты.