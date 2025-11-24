Судмедэксперт Юрий Кириленков описал вероятный сценарий обнаружения пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых. По его мнению, их останки, предположительно, обнаружат только весной.

Кириленков сомневается, что семья могла выжить. Найти останки смогут только весной и опознать их по ДНК.

«Современные технологии позволяют выделить ДНК даже из кости с точностью 99,9%», — приводит слова эксперта aif.ru.

Как пояснил судмедэксперт, отдельные кости не означают гибели. Найденное предплечье или нога не являются доказательством смерти. Точно установить судьбу пропавших можно только при обнаружении черепа, тазовой части или позвоночника.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября после того, как отправилась в поход вне туристической группы недалеко от горы Буратинка. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Поиски пары и их ребенка уже названы самыми масштабными в регионе.

Ранее в Таиланде заметили людей, похожих на пропавшую семью Усольцевых.