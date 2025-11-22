Мошенники выманили у москвички 33,5 млн рублей

В Москве мошенники похитили у женщины 33,5 млн рублей под предлогом «проблемы с оплатой электроэнергии», сообщили в столичной прокуратуре.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что женщину попросили продиктовать «номер электронной очереди», который пришёл ей в смс. Затем пострадавшей стали приходить сообщения, в том числе о том, что от её имени якобы была оформлена доверенность на распоряжение имуществом.

«В ходе очередного телефонного разговора женщина услышала на заднем плане фразу «она повелась, назвала код, сейчас мы у неё все данные скачаем», — говорится в публикации.

Однако эта фраза тоже была частью преступной схемы. После этого ей пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах».

Женщина отмечает, что люди, с которыми она общалась, «были очень убедительными». Манипуляциями им удалось заставить её снять сбережения и передать их «сотруднику банка для сохранения». На встрече с курьером она отдала 33,5 млн рублей.

Ранее в Нижнем Новгороде мошенники обвинили мать и дочь в якобы финансировании недружественной страны. Под влиянием злоумышленников женщины передали курьерам почти 85 млн рублей.