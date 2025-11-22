Женщина утонула во время рыбалки на Москве-реке

Лодка с двумя рыбаками перевернулась вблизи села Северское, погибла женщина. Об инциденте сообщает управление МЧС по Московской области.

© управление МЧС по Московской области

В ведомстве рассказали, что 22 ноября семейная пара отправилась рыбачить на лодке на Москву-реку. В районе села Северское лодка перевернулась.

«Мужчину спасли очевидцы и вытащили на берег, к сожалению, женщину спасти не удалось», — рассказали в МЧС.

Сейчас тело женщины ищут водолазы Мособлпожспаса.

Спасатели напомнили, что речная навигация в Московской области завершена 20 ноября. Выход в акваторию может быть опасен для жизни.