Серию жестоких расправ над абитуриентками раскрыли в российском регионе

В Алтайском крае спустя почти четверть века раскрыли серию жестоких расправ над абитуриентками Политехнического института. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Жертвами неизвестного в конце 90-х годов прошлого столетия стали как минимум десять девушек. Под предлогом помощи с зачислением в учебное заведение мужчина увозил россиянок за город, где насиловал и лишал жизни. Тела абитуриенток маньяк прятал в лесополосе.

Выяснилось, что в роли обещавшего помочь с поступлением доцента выступал заместитель главы одного из районов.

Ранее серию расправ из 90-х раскрыли в Свердловской области. Выйти на след преступника помогли современные технологии. Им оказался мужчина 1958 года рождения, который в период с апреля 1998 года по сентябрь 1999 года бродяжничал и совершал разбои и расправы на территории Орловской, Свердловской, Владимирской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской областей и Красноярского края.