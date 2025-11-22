Задержан подозреваемый в поджоге автомобилей в Москве

Полиция задержала мужчину, который поджег мусорные контейнеры в Москве, из-за чего сгорели 7 автомобилей и 2 мотоцикла. Об этом сообщает столичное управление МВД РФ.

Ранее на Донецкой улице в Москве неизвестный поджег https://news.rambler.ru/incidents/55647425-v-moskve-ischut-podzhigatelya-unichtozhivshego-7-mashin-i-2-mototsikla/

несколько контейнеров для бытовых отходов. Пламя перекинулось на стоящие рядом автомобили и мотоциклы.

«Оперативники ОП «Марьинский» установили личность поджигателя и задержали его в городе Подольск», — сказано в сообщении столичного ГУ МВД.

В полиции добавили, что это 37-летний уроженец Владимирской области. Он признал свою вину и «полностью изобличен в содеянном».