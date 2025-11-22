В Москве ищут поджигателя, уничтожившего 7 машин и 2 мотоцикла

В результате поджога в Москве сгорели семь машин и два мотоцикла. Виновника пожара разыскивают, сообщает канал 112.

Инцидент произошел в ночь на 22 ноября. Неизвестный поджег контейнер для бытовых отходов во дворе дома на Донецкой улице.

«Огонь перекинулся на машины. Сгорели семь автомобилей и два мотоцикла», — пишет канал.

На место прибыли спасатели, огонь ликвидировали. Пострадавших нет.

Опубликовано видео с места инцидента. На кадрах видно, как горят мусорный контейнер и автомобили, припаркованные возле него.

Поджигателя ищут правоохранительные органы.