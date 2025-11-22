Раскрыта тайна объекта, врезавшегося в самолет United Airlines на высоте в 11 км

Обнародован отчет Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) о загадочном объекте, который врезался в самолет компании United Airlines Boeing 737 на высоте около 11 тысяч метров. Инцидент случился в прошлом месяце, 16 октября, а причиной его стал обычный метеозонд, пишет издание New York Post.

Капитан воздушного судна получил тогда множественные рваные раны от разлетевшегося лобового стекла, но сумел посадить самолет на запасном аэродроме в Солт-Лейк-Сити.

Согласно предварительному отчету, шар был запущен накануне с целью зондирования атмосферы и принадлежал компании WindBorne Systems. Шар пролетел через всю Неваду на юг страны, а затем вернулся на север в Юту.

Аэрокосмическая компания, находящаяся в Калифорнии, не стала скрывать, что в какой-то момент потеряла связь с высотным объектом, наполненным газом. Однако в компании заверили, что воздушные шары сконструированы таким образом, чтобы минимизировать ущерб в случае столкновения с самолетом. В отчете отмечается, что у подобных зондов отсутствуют крупные металлические детали. И все же лобовое стекло лайнера, способное выдерживать удар птицы весом более килограмма, не выдержало.

На фотографиях, опубликованных после этого ужасного инцидента, видно, что рука пилота кровоточит, а кабина и приборная панель самолета усыпаны осколками стекла.

Сообщается также, что капитан судна заметил загадочный объект впереди, но не успел отвернуть.

Компания WindBorne опубликовала заявление в ответ на отчет Национального совета по безопасности на транспорте о том, что вводит четыре новые меры безопасности для предотвращения дальнейших столкновений в воздухе. Они включают сокращение времени пребывания воздушных шаров в коммерческом воздушном пространстве, улучшение системы оповещения о воздушном движении, разработку алгоритмов предотвращения столкновений и уменьшение массы воздушных шаров.