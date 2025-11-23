В Новосибирской области 13 рыбаков спасли с оторвавшейся льдины

В Новосибирской области спасли 13 рыбаков, дрейфовавших на оторвавшейся льдине. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

По данным ведомства, любители подледного лова проигнорировали запрет выхода на лед и, несмотря на непогоду, отправились на Новосибирское водохранилище.

Днем часть ледяного покрова отделилась, и они оказались в 1,5-2 километрах от берега. На помощь им прибыли спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России и Аварийно-спасательной службы Новосибирской области.

Всех рыбаков доставили на берег, никто из них не пострадал.

До этого 14 рыбаков дрейфовали на отколовшейся льдине по акватории Хатангского залива в Красноярском крае. К месту происшествия прибыли местные жители, которые с помощью лодок эвакуировали оттуда людей. Все были благополучно сняты со льдины. Никто из рыбаков не пострадал.