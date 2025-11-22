Еще одной из подруг «богородского маньяка» удалось сбежать

Выяснились новые детали страшных похождений так называемого «богородского маньяка» - жителя подмосковного СНТ, где, как предполагают следователи и оперативники, были убиты две молодые женщины. Их тела до сих пор не найдены. Жертв могло быть и больше – например, одну гостью Дмитрия А. спасла, скорее всего, простая случайность.

Напомним, молодые девушки попадали на дачу к Дмитрию по объявлению в Интернете: он приглашал на работу домоправительниц – чтобы те помогали следить за хозяйством и 9-летним сыном. Жена Дмитрия прошлой весной сбежала от него и в итоге оказалась на лечении в специализированной клинике в Санкт-Петербурге. Женщина заявляла, что муж пичкает ее наркотиками – это подтвердили анализы. Кроме того, она рассказывала о сексуальных пытках: якобы Дмитрий А. пристегивал ее наручниками к батарее и насиловал. Сам арестованный это категорически отрицает – по его словам, наручники имели место, но лишь как элемент сексуальных игр. Якобы он пристегивал жену к себе для полноты ощущений.

Что касается трех сожительниц Дмитрия, одной из которых удалось сбежать с помощью друзей, а две другие исчезли, то, по всей видимости, хозяин дачи изначально планировал использовать их для сексуальных утех, а объявления о поиск помощниц по хозяйству были лишь ширмой. В пользу этого говорит и тот факт, что одна из пропавших девушек незадолго до исчезновения поругалась с родственниками как раз из-за своего легкомысленного отношения к противоположному полу. Поэтому, видимо, «богородский маньяк» и предлагал девушкам определенного склада сожительствовать с условием постоянной оплаты, в том числе сексуальных услуг.

Именно на таких условиях планировала остаться у Дмитрия еще одна особа, которой удалось самостоятельно уехать от него. Ее застали в доме Дмитрия стражи порядка во время обхода СНТ в рамках проверочных мероприятий по объявлению об исчезновении жительницы Королева. Уже позднее девушка рассказывала, что разово оказала Дмитрию секс-услуги (клиент заплатил за ночь 80 тысяч рублей), а потом он предложил жить на даче в качестве домоправительницы. Однако молодую гостью смутили два обстоятельства. В какой-то момент ей показалось, что хозяин опоил ее сильнодействующим веществом – после одного-двух бокалов спиртного она передвигалась с трудом. Кроме того, женщина подслушала странную фразу, которую якобы обронил 9-летний сын Дмитрия в разговоре с отцом: «Папа, не делай с ней ничего, давай ее оставим, и она будет моей игрушкой». После этого она решила, что благоразумнее уехать с дачи и не связываться со странным хозяином. Возможно, это спасло ей жизнь.

Что касается судьбы двух девушек, то родные по-прежнему не теряют надежды найти их живыми. Сам Дмитрий настаивает: одна из его подруг ушла сама, вторая якобы скончалась от передозировки. Местонахождение тела обвиняемый так и не вспомнил – он неоднократно менял маршруты в лесу во время следственных мероприятий, то говоря, что закопал труп, то заявляя, что утопил его в болоте.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, следствие просит всех лиц, которые располагают какой-либо информацией о без вести пропавших, обращаться в следственный отдел по г. Ногинску.