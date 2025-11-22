Объяснено, почему десятилетиями не замечали преступления Политеховского маньяка

Иногда кажется, что жестокие истории уходят под землю, как вода в песок. И остаются там, пока кто-то случайно не наступит на тонкое место, и всё не прорвётся наружу. В Барнауле этим тонким местом оказался старый, почти забытый эпизод конца 1980-х — дело о пропавшей 17-летней девушке. Тогда никто и представить не мог, что небольшая экспертиза, проведённая спустя 20 лет, вдруг откроет дверь в длинный коридор из 11 убийств. Коридор, в котором шаги принадлежали одному человеку — Виталию Манишину.

© Московский Комсомолец

Сейчас это звучит почти неправдоподобно: человек, работавший ветеринаром, потом — предпринимателем, а позже — чиновником, ответственным за ЖКХ и строительство, годами жил рядом с обычными людьми. Его знали по фамилии, он появлялся в газетах, рассказывал журналистам о трубах, дорогах, тарифах. Он женился, разводился, снова женился, растил детей, ходил на работу, ездил на своей белой «шестёрке». И всё это время, по версии следствия, внутри у него росла та самая тёмная сущность, о которой долго никто не подозревал.

Виталий Манишин родился 10 ноября 1971 года в селе Зелёная Дубрава Алтайского края. Сельская атмосфера, школа, простые взаимоотношения — по крайней мере, так говорят документы. После школы он поступил в Алтайский государственный аграрный университет и получил профессию ветеринарного врача. В общем, биография вроде бы понятная и никакой тревоги не вызывающая. Он даже работал по специальности какое-то время — лечил животных, занимался хозяйством. Позже он пробует себя в бизнесе: это были 1990-е – время, когда многие искали что-то своё и не находили.

В начале 2000-х его биография делает неожиданный поворот: он идёт работать во власть. Сначала возглавляет сельсовет в Шадринском районе, потом становится заместителем главы Калманского района. Ему доверяют ЖКХ и строительство — сферы, где нужно быть конкретным, внимательным, уметь разговаривать с людьми. Его характеристики — дисциплинированный, грамотный, спокойный. Доходы — умеренные. Характеристика — ровная. Семья — сначала одна, потом вторая. Люди в быту описывают его как «внешне уравновешенного». Он был тем человеком, о котором обычно говорят: «Да он нормальный, тихий, вроде адекватный…»

Но следователи позже скажут, что параллельно с этой нормальностью у Манишина развивалась совершенно другая жизнь. И началась она далеко не в 2000-х, а в далеком 1989 году.

Первая жертва — 17-летняя Людмила Обидина. Лето, село Зелёная Дубрава. Манишину тогда около 19 лет. Он знакомится с девушкой на остановке, вечером уходит с ней в лесополосу. По версии следствия, он попытался изнасиловать её. Девушка сопротивлялась, и он её задушил. Тело увёз на лошади и закопал.

Через год останки нашли. Манишина опросили — он сказал, что «разошлись в разные стороны». Подозрений не возникло. Это тот случай, когда реальная история прячется на виду — даже слишком хорошо прячется.

Потом наступает продолжительный период тишины. Точнее, в его биографии идёт ровная полоса: учёба, работа, семья. Но следствие много лет спустя скажет, что это была не пауза, а скорее «закрытый» период, о котором мало что известно. Преступления, которые были официально запротоколированы, начинаются только через 10 лет — в 1999-м.

Лето 1999 года — пропадает 21-летняя абитуриентка Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) Чодураа Ооржак. Она приехала из Тывы подать документы. Вышла из университета — и растворилась. Тело нашли лишь через год, в овраге Калманского района.

Позднее бесследно исчезает Светлана Филипченко, 27 лет, приехавшая из Новосибирска. По признанию Манишина в 2023 году, он встретил её в центре Барнаула, предложил «помощь с трудоустройством», увёз в безлюдное место, изнасиловал и задушил.

В августе 1999 года пропадает 25-летняя Наталья Бердышева. Она приехала устраиваться в кооперативный техникум. Её видели возле АлтГТУ, потом — тишина. Тело нашли через месяц.

И только в 2000 году стало окончательно понятно, что что-то в Барнауле идёт ужасно, просто ненормально не так.

Лето 2000 года вошло в криминальную историю региона как период массовых исчезновений абитуриенток и студенток. Девушки пропадали на глазах у сотен людей, прямо с территории политеха. Сначала это выглядело как цепочка отдельных, хоть и непонятных эпизодов. Но позже обнаружится, что их объединяет человек на белой ВАЗ-2106, который приезжал к университету почти каждый день.

29 июня пропала 16-летняя Юлия Техтиекова. Отец подвёз её к главному корпусу АлтГТУ — она вошла внутрь, чтобы узнать о поступлении, и исчезла. Тело нашли недалеко от трассы Барнаул — Рубцовск.

12 июля исчезла 17-летняя Елена Анисимова — её останки обнаружили в овраге через три месяца.

14 июля пропала 53-летняя Валентина Михайлюкова. Она приехала помочь дочери поступить в вуз. Манишин пообещал решить вопрос «за вознаграждение». Женщина передала ему 9000 рублей. Её нашли убитой рядом с останками двух других девушек.

28 июля исчезла 16-летняя Лилиана Вознюк — голова была обнаружена в 2001 году недалеко от Новороманово, тело нашли только в 2023-м после указания Манишина.

1 августа пропала 17-летняя Ольга Шмакова. Тело нашли позже — в лесу.

8 августа исчезла 17-летняя Анжела Бурдакова. Она подписала документы на обучение, вышла в коридор — и пропала. Тело нашли 1 октября на 42-м километре трассы Барнаул — Рубцовск.

15 августа исчезла 17-летняя Ксения Киргизова, поступившая в АлтГТУ. Отец — известный предприниматель — участвовал в поисках. Манишин познакомился с ней на «сковородке» — круглой площади у корпуса университета. Пообещал «помочь с переводом», убедил пройти «к человеку, который решает вопросы». Тело нашли в октябре.

Эта серия исчезновений длилась меньше двух месяцев, но ударила по городу как набат. На улицах стало тревожно. Вуз заполнили слухи. Родители боялись отпускать дочерей на вступительные экзамены.

То, как Манишин входил в доверие, следователи позже описывали почти с профессиональной холодностью. Он выглядел уверенно, одет был аккуратно, говорил спокойно. Ездил на белой «шестёрке», которая на фоне тех лет выделялась. Мог ненавязчиво подойти к девушке возле АлтГТУ, представиться человеком со связями в приёмной комиссии. Сказать, что «может помочь». Иногда предлагал трудоустройство в вузе. И девушки садились в машину добровольно.

По версии следствия, дальше всё происходило по одной схеме. Он вывозил жертву в Калманский район — лесополоса возле Бураново стала почти постоянным местом. Там он насиловал, душил ремнём, руками или ремнём безопасности. В одном эпизоде — удар по голове огнетушителем. Потом скрывал тело, маскировал ветками.

В восьми эпизодах следователи прямо зафиксировали сексуальное насилие. Во всех — мотив признан сексуальным.

В 1999-2000 годах дело расследовалось с огромным размахом: проверены 35 тысяч человек, составлено больше 70 фотороботов. Но в сентябре 2000-го задержали совсем другого человека — Александра Анисимова. Он признался. Потом отказался от показаний. Вскоре погиб при следственном эксперименте.

После этого следствие странным образом приостановилось: направление поменяли, активные поиски прекратились. Реального преступника практически перестали рассматривать. Манишин в эти годы проходил как свидетель. На него жаловались, но жалобы не привели к действиям. Возможно, статус чиновника сыграл роль, как бы это цинично ни звучало сейчас.

И всё пошло по инерции: годы шли, эпизоды множились, но соединить их в одно расследование никто не пытался.

Точка перелома произошла только в 2023 году. Следователи назначили повторную ДНК-экспертизу по делу 1989 года — тому самому, с Обидиной. И ДНК совпала с Манишиным. После этого его задержали. Сначала он признал лишь один эпизод — свой самый первый. Потом признал убийства 2000 года. Потом стал показывать места захоронений.

Следствие установило 11 эпизодов. Огромный массив материалов, 69 томов, больше 70 заседаний суда — всё это длилось почти два года.

1 октября 2025 года Железнодорожный районный суд Барнаула огласил приговор: 25 лет лишения свободы. Первые семь лет — тюрьма, затем — строгий режим. Пожизненное не назначили: истёк срок давности по части эпизодов, а закон — несмотря на эмоции — всё равно закон.

В последнем слове Манишин сказал, что раскаивается. Судья спросил: «Приговор понятен?» Он ответил: «Да».

Но и после этого вопросы остаются. Есть эпизоды 1998-1999 годов, которые очень похожи на его почерк, но доказательств недостаточно. Есть жалобы, которые никто не проверил. Есть цепочка следственных ошибок 2000 года, когда на признаниях одного человека построили линейку, а потом перестали смотреть в стороны. Есть девочки, которые так и не были найдены в первые месяцы, хотя могли быть обнаружены.

И есть странная, пугающая мысль: всё это длилось более 10 лет прямо под носом у огромного города. Человек, который каждый день ездил на работу, отвечал за ЖКХ, рассуждал о поливе дорог и канализациях, выходил к журналистам, параллельно вёз девушек в лес и убивал их.

Это настолько трудно принять, что многие, кто следил за делом, в какой-то момент ловили себя на мысли: «Да нет, так не бывает». Но бывает. Иногда очень тихие люди оказываются теми, кто оставляет за собой самые длинные тени. Страшные тени. Смертельные…