В Польше началась спецоперация после взрыва на железной дороге

Главная комендатура полиции Польши сообщила о запуске специальной операции в связи со взрывом на железнодорожных путях, ведущих в Украину, пишет РИА Новости.

«Главный комендант полиции приказал провести полицейскую операцию под кодовым названием "Путь"», — говорится в сообщении.

Цель операции — противодействие диверсиям на железнодорожной инфраструктуре, обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка.

Польша ищет иностранных шпионов после взрыва на ж/д

Разные службы будут совместно проводить наблюдение, патрулирование и оперативно реагировать на угрозы безопасности с использованием воздушных судов.

17 ноября неизвестные дважды за день устроили в Польше диверсии на железной дороге, которая ведет до границы с Украиной. Сначала это произошло недалеко от города Плавны, а позднее — около станции Мика.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что взрыв на железной дороге в Польше совершили два украинца.