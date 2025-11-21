В Южной Корее паром сел на мель из-за «залипшего» в телефоне помощника

Южнокорейский пассажирский паром Queen Jenuvia II, шедший из Чеджу в Мокпо, сел на мель у небольшого острова в узком проливе на юго-западе страны из-за «залипшего» в телефоне первого помощника капитана. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации Службы береговой охраны Южной Кореи, 19 ноября паром налетел на скалистый берег в районе 20:16 по местному времени. В результате этого корпус судна частично оказался на суше. На борту парома находились 246 пассажиров и 21 член экипажа. Пять человек получили легкие травмы, еще 27 обратились за медицинской помощью с жалобами на боли и нервное потрясение.

Спустя три часа после случившегося всех пассажиров доставили на берег, а к утру 20 ноября судно отбуксировали в порт Мокпо. В результате расследования инцидента было установлено, что в момент происшествия капитан Queen Jenuvia II находился вне рулевой рубки, а за управление паромом отвечали первый помощник и рулевой, который является гражданином Индонезии. Помощник признался, что отвлекся на мобильный телефон, просматривая новости, и пропустил момент поворота. Свою ошибку он заметил слишком поздно, когда повлиять на ситуацию уже было невозможно. Кроме того паром шел на автопилоте, который в том районе использовать запрещено.

Первый помощник капитана и рулевой были задержаны по подозрению в халатности. В отношении них возбудили уголовное дело.