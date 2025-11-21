Мобилизованный гражданин Украины устроил взрыв в одном из территориальных центров комплектования (аналог военкомата) Одессы, есть погибший. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную полицию.

Согласно информации «Российской газеты», инцидент произошел в Пересыпском районном военкомате.

По предварительным данным, мобилизованный мужчина, доставленный в ТЦК с улицы, привел в действие боевую гранату. В результате взрыва другой мобилизованный получил ранения, не совместимые с жизнью. Еще один человек ранен.

В настоящее время на месте взрыва работают экстренные службы.

Стоит отметить, что на Украине уже неоднократно фиксировали случаи поджогов автомобилей военных и взрывов в военкоматах. Таким образом украинцы выражают протест против силовой мобилизации.