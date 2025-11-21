Бездомный убил пенсионерку, которая в него влюбилась

Бездомный из Омска убил пенсионерку, которая влюбилась в него и приютила. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Омской области.

Как рассказали в СК, 73-летняя женщина забрала бездомного к себе домой, так как начала испытывать к мужчине романтические чувства. Но уже через четыре дня между ними вспыхнула ссора, во время которой 66-летний бездомный убил пенсионерку.

В данный момент подозреваемый арестован. Как сообщили в СК, ранее он уже отбывал наказание за убийство.

«Он рассказал ей о своей несчастной жизни на улице. Женщина решила, что он "ее судьба", и несмотря на протесты родственников пустила к себе жить. Причину ссоры мужчина не помнит. Женщина с ножом в шее пришла к соседке, сказала, что сожитель ее убил, и в подъезде скончалась», — рассказали в пресс-службе СК.

